Red Bull-teambaas Christian Horner denkt dat de gesprekken met Verstappen over een contractverlenging na 2020 nog niet voor meteen zijn omdat ook de contracten van zwaargewichten als Hamilton en Vettel eind volgend jaar aflopen.

Er is al heel wat inkt gevloeid over de reglementswijzigingen in 2021 en de invloed dat deze zullen hebben op de F1 als sport. Het is ook niet toevallig dat het contract van toprijders als Vettel, Hamilton en Verstappen op het einde van volgend jaar afloopt, dit omdat ze eerst zekerheid willen hebben over wat er na 2020 zal komen.

Christian Horner denkt dan ook dat de eerste races van het volgende seizoen van levensbelang zijn voor Red Bull om Verstappen te overtuigen dat de Oostenrijkse formatie hem van een wagen kan voorzien om wereldkampioen te worden.

“De contracten van zowel Max, Lewis en Vettel lopen af eind volgend jaar, dan zijn drie van de vier toprijders in principe vrij,” aldus Horner tegenover ‘Motorsport.’

“Het is onvermijdelijk dat ze volgend jaar tijdens de eerste races de kat uit de boom zullen kijken en kijken hoe hun respectievelijke teams zullen presteren, ik zou zelfs durven zeggen de eerste helft van het jaar.”

“Alles ligt in onze handen. Hij is graag bij het team, hij wil hier zijn ambities waarmaken en dan is het aan ons om hem van een platform te voorzien om dat te doen. Ik heb er alle vertrouwen in en het stemt me hoopvol dat we dat kunnen.”

Jos Verstappen liet een tijdje geleden alvast optekenen dat ze misschien maar eens ergens anders hun licht moesten gaan opsteken als Red Bull er niet in slaagt om Max van kampioenschapsmateriaal te voorzien.

“Max is een andere persoon dan zijn vader,” gaat Horner verder. “Hij ziet het totaalplaatje.”

“Hij was in Sakura voor de GP van Japan en hij heeft gezien wat er aan komt en hoe toegewijd Honda met de F1 en de ontwikkeling van hun motor bezig is.”

“Max heeft zelf gezien wat er gaande is in de fabriek en ik denk dat ‘racing dads’ soms wat overenthousiast worden,” besluit Horner met een kwinkslag.

