REACTIES. Spelers van Genk onder de indruk van Liverpool: “Die mannen raken de bal op een ongelofelijke manier”

Racing Genk heeft op de derde speeldag van de Champions League niet kunnen stunten tegen uittredend winnaar Liverpool. Het werd uiteindelijk een zware 1-4-nederlaag en de Limburgers waren achteraf onder de indruk van The Reds.

“De score ziet er niet goed uit, maar dit is het beste team van de wereld”, relativeerde middenvelder Sander Berge de pijnlijke eindstand. “Ze pakken hun momenten. Vanaf dat we bal verloren, stonden we uit balans en hebben ze ons pijn gedaan. Als je ziet welke goals we slikken, dan kan je niet alles tegenhouden. Die mannen raken de bal op een ongelofelijke manier. Ik heb nog nooit tegen zo’n goede ploeg als Liverpool gespeeld. Maar het was wel een onvergetelijke ervaring. En ik ben trots op onze prestatie vandaag, ondanks de zware nederlaag.”

“We merken wel dat we groeien”

“Het was een moeilijke match”, vatte doelman Gaëtan Coucke het samen. “In de eerste helft stonden we goed, maar na twee minuten slikten we al die goal. We stonden goed in blok en het is jammer dat we die goal niet konden maken. Bij de 0-1 zag ik het schot tussen een paar benen vertrekken: ik kon niets meer doen, het was te laat om te reageren. Hun tweede goal was een fantastische goal, ik kon daar gewoon niet op reageren.”

“Dit is het sterkste elftal waar ik al tegen gespeeld heb. Rond de zestien meter ging het ontzettend snel. We merken wel dat we groeien in de Champions League. Onze eerste match was niet goed, maar Napoli en dit waren al beter. Elke match zullen we moeten genieten: we spelen niet jaarlijks zo’n wedstrijden. We kijken dan wel waar we puntjes kunnen sprokkelen.”

