De vondst van 39 dode mensen in een koelwagen in het Britse plaatsje Grays roept herinneringen op aan eerdere macabere vondsten. Niet voor het eerst komt Zeebrugge in beeld.

‘De ultieme droom’, stond in witte krulletters op het raam van de rode truck die in de nacht van dinsdag op woensdag een bedrijventerrein binnenreed in Grays, waar de grote ringweg rond Londen ...