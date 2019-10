Dries Mertens evenaart Diego Maradona

Onze landgenoot Dries Mertens heeft in de Champions League gescoord tegen Salzburg. Het was zijn 115de doelpunt voor Napoli en daarmee scoorde hij er even veel voor de Italiaanse club als voetballegende Diego Maradona deed.

De wedstrijd in groep E, waar ook Liverpool en Racing Genk in zitten, was amper 17 minuten bezig toen Mertens de Italianen vanuit een scherpe hoek op 0-1 knalde. Een welgekomen voorsprong voor Napoli, maar ook een persoonlijke mijlpaal voor de Rode Duivel, want met dat 115de doelpunt in Napolitaanse loondienst heeft hij er even veel als de Argentijn Diego Maradona. Alleen Marek Hamsik heeft er nog meer – 121 om precies te zijn – maar die verhuisde naar China, dus heeft Mertens dit seizoen ongetwijfeld alle kansen om alleen topschutter aller tijden van Napoli te worden.