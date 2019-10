Voor alles een app, een automaat of een robot. Hoe wij - mensen - uit de economie verdwijnen

Receptionisten worden vervangen door tablets, obers door bestelzuilen. Anno 2019 kan de consument alles zelf. Maar dreigen we niet heel erg eenzaam achter te blijven tussen alle apps en automaten?

Van zelfscankassa’s tot self check-in op de luchthaven: anno 2019 kan de consument alles zelf. En intussen worden almaar meer routinejobs geautomatiseerd. En zijn robots overal. Wat is de motor daarachter? En dreigt onze economie niet heel eenzaam te worden als wij mensen eruit verdwijnen? Economieredacteur Karsten Lemmens vertelt.

