‘Nee, ik zal niet naar de hemel gaan’

‘Waar ik ook kom, word ik nagewezen. Ik ben op 23 april zeventig geworden. Maar zelfs als ik dood ben, zullen mensen ervan overtuigd blijven dat ik mijn geheimen heb meegenomen in het graf.’ In mei 2011 gaf Michel Nihoul een laatste interview aan De Standaard. Vandaag is hij overleden, maar de woorden die hij toen uitsprak zullen ongetwijfeld profetisch blijken.

Profetisch, want een aantal mensen blijven er tot op vandaag hardnekkig van overtuigd dat Michel Nihoul en niemand anders de spil was in het vermeende netwerk van kindermisbruik achter Marc Dutroux. Michel ...