De elfjarige Milan De Cooman veroverde afgelopen weekend alle harten toen hij tranen met tuiten huilde nadat hij vrijdagavond van Club Brugge-aanvoerder Ruud Vormer een truitje had gekregen. Ook vader David hield het niet droog. ‘Omdat we al een jaar aan het proberen zijn om dat truitje te bemachtigen’, zegt hij. ‘We hebben van alles geprobeerd, en nu is het eindelijk gelukt.’

One moment can change a fan's life forever! ???? This is PASSION! pic.twitter.com/pPBEzt58kA — Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 19, 2019

David De Cooman uit Nieuwerkerken bij Aalst schuwt ...