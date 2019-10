The Jane door TripAdvisor uitgeroepen tot beste restaurant van België

TripAdvisor heeft zijn jaarlijkse prijzen uitgereikt en in de categorie van beste luxerestaurants ter wereld, staat The Jane op nummer vijf. Daarmee is het Antwerpse restaurant meteen ook het hoogst gerangschikte van België.

Chef-kok Nick Bril en zijn partner Sergio Herman zullen ongetwijfeld tevreden zijn met de vijfde plaats in de categorie beste luxerestaurants bij de Traveler’s Choice Awards. Ze werden namelijk verkozen door de vele klanten die er over de vloer komen en die dus blijkbaar meer dan tevreden zijn over het eten en de service. Met hun vijfde stek wereldwijd, mogen ze zich ook de beste van ons land noemen.

Op nummer één staat TRB Hutong in Peking, gevolgd op nummer twee door Epicure in Parijs. De rest van de top-vijf bestaat nog uit Ristorante Villa Crespi uit Italië en Benazuza uit Cancun, Mexico. De lijst met alle 25 restaurants vind je terug op de website.