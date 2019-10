TV-tips. Spontane geeuw.

Begint u bij het lezen van deze TV-tips al te geeuwen? Dan lijdt u vast niet aan slapeloosheid.

1 DE SLAPELOZEN

Canvas, 21.20-22.00 uur

Annick Ruyts heeft Meyrem Almaci in haar radiostudio gekregen om te vertellen over haar job en hoe die haar belet om een regelmatig en gezond slaappatroon uit te bouwen.

2 UIT ELKAAR

NPO 2, 20.25-21.20 uur

Joop, getroffen door een beroerte, en zijn Engelse vrouw Jean, die aan dementie lijdt, moeten in verschillende verpleeghuizen opgenomen worden. Dochter Barbara zoekt een plek waar zij bij elkaar kunnen blijven. Het is maar een van de voorbeelden uit deze documentaire van oudere echtparen en hun strijd met dementie.

3 HET GEZIN

Eén, 20.40-21.25 uur

Het niveau van deze human-interestreeks over Vlaamse gezinnen wisselt erg, maar als het even goed zit, is het uitstekend.

4 TERZAKE

Canvas, 20.00-20.30 uur

In de studio gaat Steven Decraene in op de besparingsplannen van Brussels Airlines. Daarna gaat het naar het Verenigd Koninkrijk, eerst om dieper in te gaan op het drama in Essex dat 39 mensen het leven kostte, daarna voor een laatste stand van zaken rond de Brexit. Ten slotte trekt Wetstraatjournalist Pieterjan De Smedt naar Namen voor een voorzittersdebat van de MR. Hij voelt er kandidaat-voorzitter Georges-Louis Bouchez aan de tand.

5 DE AFSPRAAK

Canvas, 20.30-21.05 uur

Terwijl patiënten de rekening niet kunnen betalen, maakt geneesmiddelenproducent miljarden euro’s winst. Jeroen Bossaert, journalist bij Het Laatste Nieuws en gespecialiseerd in de farma-industrie, en Katelijne De Nys, voorzitter van de Terugbetalingscommissie, gaan in gesprek. Hans Bourlon komt zijn nieuwe boek ‘De tijdreiziger’ voorstellen. Herman van Veen is te gast ter ere van zijn 75ste verjaardag.

6 VANDAAG

Een, 22.05-22.55 uur

Televisiemaker Eric Goens en hoogleraar Wim Distelmans gaan in op het overlijden van Marieke Vervoort. Jan Jaap van der Wal vertelt over een eenmalige comedyspecial, waarin hij op zoek gaat naar de grenzen van de humor. En Niels Destadsbader komt praten over zijn derde album, Boven De Wolken.