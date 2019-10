Al zeven dagen lang protesteren gefrustreerde Libanezen tegen de regering. Een moeder met haar zoon probeerde zaterdagavond met haar wagen door de menigte te rijden. De vrouw, Eliane Jabbour, vroeg de demonstranten wat stiller te zijn zodat haar zoon niet zou schrikken. In plaats van de auto rustig door te laten, deden de demonstranten iets wat Jabbour niet had verwacht. Om de peuter op te vrolijken zongen de mannen ‘Baby shark’ en dansten rond de auto. ‘Hij lachte niet en keek geschrokken, maar hij was op z’n minst niet aan het huilen’, zei een van de demonstranten over de jongen.