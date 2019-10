David Goffin klopt Marin Cilic en doet goede zaak met het oog op de Masters tennis

David Goffin (ATP 13) heeft zich woensdag geplaatst voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in Bazel (2.082.655 euro). De Luikenaar, het zesde reekshoofd, versloeg op het Zwitserse indoor hardcourt de Kroaat Marin Cilic (ATP 23) met tweemaal 6-4.

Goffin (28) en Cilic (31) speelden voor de zevende keer tegen elkaar. De stand was tot vandaag in evenwicht (3-3), al had Cilic wel de laatste drie duels gewonnen. Hun vorige ontmoeting dateerde van de achtste finales in de US Open van vorig jaar. Toen won Cilic, de US Open-kampioen van 2014, in drie sets.

In de achtste finales neemt David Goffin het op tegen de Amerikaan Reilly Opelka (ATP 37). Die ging in de eerste ronde in twee tiebreaks voorbij de Chileen Cristian Garin (ATP 38). Goffin ontmoette de 22-jarige Opelka al een keer op de ATP Tour. Begin 2017 klopte hij de Amerikaan in de eerste ronde van de Australian Open in vijf sets.

Goed nieuws met het oog op de Masters

Goffin is een voormalig finalist in Bazel. In 2014 verloor hij de eindstrijd van Roger Federer, die zijn thuistoernooi al negen keer op zijn naam schreef. Mits een goede prestatie wil Goffin zijn kans(je) op deelname aan de Masters gaaf houden. Zes van de acht deelnemers aan de Masters zijn al zeker: Djokovic, Nadal, Federer, Medvedev, Thiem en Tsitsipas. Voor de laatste twee resterende plaatsen moet Goffin afrekenen met Alexander Zverev, Bautista Agut, Berrettini, Kachanov, Fognini, Monfils, Schwartzman en Wawrinka. In Bazel vallen er deze week vijfhonderd punten te verdienen, in Parijs volgende week duizend. Dan loopt de strijd richting de Masters definitief af.