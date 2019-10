Magnette draagt politie op uitwijzing Albanese familie niet uit te voeren

Burgemeester van Charleroi en PS-voorzitter Paul Magnette heeft zijn lokale politie opgedragen om een uitwijzingsbevel voor een Albanese familie niet uit te voeren, schrijven Le Soir en de kranten van Sudpresse. Magnette maakte de beslissing zelf bekend in de gemeenteraad.

Het gaat om een familie met drie kinderen die al acht jaar in Charleroi verblijft. De familie kwam naar België omdat de vader een levertransplantatie nodig had die in zijn eigen land onmogelijk was. Nadien bleef hij medicatie nodig hebben om een normaal leven te leiden, maar volgens Vreemdelingenzaken is hij nu voldoende hersteld om te kunnen terugkeren.

In Charleroi is al actie gevoerd om het gezin te laten blijven, onder meer door de scholen waar de kinderen les volgen. Magnette toonde zich gevoelig voor hun argumenten en verbood de politie om in te grijpen. Volgens hem zou een uitwijzing een verstoring van de openbare orde kunnen veroorzaken.

Het kabinet van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) kwam de beslissing te weten via de pers, zonder dat Magnette zelf haar op de hoogte bracht. De Block is ontstemd: ‘een burgemeester die een familie aanmoedigt om illegaal in België te verblijven en die aankondigt dat hij zijn politie verbiedt om een uitwijzingsbevel uit te voeren, gaat zijn boekje te buiten.’