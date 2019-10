Standard houdt met succes opmerkelijke transfer van jeugdspeler tegen: “1.100 kilometer? Dat kan niet in zijn belang zijn”

Standard Luik heeft met succes de transfer van Diego Da Silva Moreira naar Lierse Kempenzonen tegengehouden. De vijftienjarige aanvaller en diens entourage riepen dringende redenen in om de overgang te forceren, maar de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) besliste de transfer naar de Pallieters te verbieden.

Op 1 oktober tekende Diego Da Silva Moreira een contract bij Lierse Kempenzonen, maar drie dagen later legde Standard klacht neer bij de Geschillencommissie. De Rouches stelden zich vragen bij de dringende redenen die de entourage van de jonge voetballer aanhaalde om de overstap te forceren. Aangezien het om een minderjarige voetballer gaat, kijkt de KBVB daar streng op toe.

De speler, die zowel de Belgische als Portugese nationaliteit heeft, zou zich niet langer op zijn gemak voelen in Luik, waar hij vooral hinder ondervond van de enorme druk. Lierse Kempenzonen bepleitte dan weer dat Diego Da Silva Moreira bij een goede jeugdopleiding zou terechtkomen. “Dat zijn geen speciale redenen om een transfer af te dwingen, vooral omdat het heel vaag blijft waarom de voetballer zich ongemakkelijk voelt bij Standard. Waarom werd er ook niet in de transferperiode onderhandeld?”, vroeg de Geschillencommissie zich af in zijn vonnis.

1.100 kilometer

Lierse Kempenzonen lichtte toe dat Diego Da Silva Moreira tot vier keer per week zou trainen met de beloften en ook een match per week zou spelen. “Maar de ouders willen niet verhuizen. Dus deze schoolgaande jongen zal vijf keer per week op en af moeten, goed voor een wekelijkse verplaatsing van 1.100 kilometer. Dat kan niet in het intellectuele en sportieve belang van de minderjarige zijn”, aldus de commissie.

Bovendien legde Standard stukken neer, waaruit bleek dat de vader van Diego Da Silva Moreira zijn zoon in Portugal wil laten spelen. Er werd al contact gezocht met Benfica, zo bewijst mailverkeer. “Het is niet aan ons om de waarachtigheid van deze bewering na te gaan, maar de bewering van Standard lijkt niet op gebakken lucht. Er zijn onvoldoende elementen die de ‘dwingende redenen’ onderbouwen”, besluit de Geschillencommissie.