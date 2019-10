Carlos Brito niet langer bij de beste ceo’s

De genadeloze kostencutter van AB InBev, Carlos Brito, behoort niet langer tot de beste ceo’s van de wereld. KBC-topman Johan Thijs weet zich wel te handhaven. De rangschikking is opgesteld door Harvard Business Review.

Opvallend is dat in de nieuwe rangschikking van Harvard Business Review de Braziliaan Carlos Brito, de ceo van AB InBev, voor het eerst uit de top 100 verdwijnt. Ook Jef Colruyt staat er niet meer in.

Brito zijn ster was al een tijdje aan het tanen. Een jaar eerde was hij weggezakt naar plaats 33 maar nu verdwijnt hij helemaal uit de top. Een hoge schuldenlast, de knip in het dividend en de forse daling van de beurskoers in 2018 zijn daar debet aan. Het herstel van het aandeel in 2019 creëert misschien perspectieven voor eerherstel voor Brito.

Wie zich wel weet te handhaven als vaste waarde in de top 10 is de ceo van KBC Groep, Johan Thijs. Hij staat opnieuw op plek acht. Nog een jaar eerder was dat plaats 7.

Naast Thijs handhaven zich nog twee Belgen in de top 100: op plaats 61 is er Jean-François van Boxmeer, de Belgische ceo van de Nederlandse brouwer Heineken. En op plaats 91 staat Marc Grynberg, ceo van materialengroep Umicore.

De rangschikking door Harvard Business Review houdt niet alleen rekening met financiële prestaties van het bedrijf, de beurskoers, maar ook met duurzaamheid, goed bestuur en sociaal beleid. Beste ceo dit jaar is Jensen Huang van het Amerikaanse technologiebedrijf NVIDIA. Huang, een Taiwanese migrant, is één van de oprichters van NVIDIA, dat halfgeleiders maakt om artificiële intelligentie te ondersteunen.

Moeilijke periode

KBC Groep gaat door een kritische periode. Het probeert zonder procedure van collectief ontslag afscheid te nemen van 1.400 werknemers. Bedoeling is zoveel mogelijk mensen intern te herplaatsen en gebruik te maken van natuurlijk verloop.

Met die oefening wil KBC zich beter voorbereiden op de slag die banken begin te leveren met digitale spelers. Vanuit die gedachte wil KBC ook op zondag bepaalde diensten via zijn helpdesk KBC Live kunnen leveren, maar dat ligt bij één van de drie vakbonden principieel bijzonder moeilijk.

Het sociaal overleg bij KBC verloopt in regel veel rustiger en onopvallender dan bij andere banken. Deze keer loopt het lastiger. De hele sector staat onder spanning door afbouw van kantoren en het schrappen van banen. Er wordt van de medewerkers ook meer flexibiliteit verwacht. Johan Thijs staat met zijn huidig plan die hij over een periode van ruim 3 jaar wil realiseren voor een belangrijke test.

Eerder dit jaar gaf dan weer Thomas Leysen, voorzitter van de raad van bestuur aan, dat hij bij de komende aandeelhoudersvergadering terugtreedt als voorzitter. Een stuurgroep is belast met het zoeken van een opvolger. Dat wordt een compromis tussen de Boerenbond, Cera én de families achter KBC.