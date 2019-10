Michel Nihoul op 78-jarige leeftijd overleden

Michel Nihoul is overleden. Dat bevestigt zijn partner Marleen De Cockere aan De Standaard. Zijn gezondheidstoestand was de voorbije weken achteruit gegaan, enkele dagen geleden werd hij opgenomen in het ziekenhuis van Zeebrugge. Hij was 78.

In 2004 verscheen Michel Nihoul voor het hof van assisen voor zijn betrokkenheid in de zaak-Dutroux. Hij had drugs verkocht aan Dutroux en diens kompaan Michel Lelièvre, die eind september vervroegd is vrijgekomen.

Voor de ontvoering van kinderen werd hij vrijgesproken. Ondanks die vrijspraak bleef hij in de ogen van velen het brein achter een netwerk van kindermisbruikers. Het Dutroux-stigma stond onuitwisbaar op zijn voorhoofd gegrift.

Uiteindelijk werd Nihoul tot vijf jaar cel veroordeeld voor bendevorming in het kader van een drugstrafiek. Door zijn eerdere veroordelingen kon hij voor de politierechtbank geen straf met uitstel meer krijgen. In het voorjaar van 2006 kwam Nihoul vervroegd vrij.

Vochtig kelderappartement

Hij ging na zijn vrijlating in een vochtig kelderappartement in Zeebrugge wonen en richtte er de vzw Association pour la Défense et l'Honneur des Êtres Humains op. Leden konden voor vijftien euro per maand rekenen op juridisch en administratief advies van Nihoul, onder meer in bouw- en verzekeringsdossiers. Een groot contrast met zijn luxueuze leven dat hij leed als zakenman/oplichter.

In 2010 werd hij ook buiten vervolging gesteld in het nevendossier van de zaak-Dutroux. De laatste jaren kampte de zeventiger met zijn gezondheid en verbleef hij om verschillende redenen meerdere keren in het ziekenhuis. Nihoul had vijf kinderen.