Pro League “neemt akte” van uitspraken Bart Verhaeghe over de BeNe Liga

De Pro League is nog niet op de hoogte gebracht door de Belgische G5 over een BeNeLiga met achttien ploegen, waarvan tien Nederlandse en acht Belgische, zoals Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe ze dinsdag uit de doeken deed in Franse media. “We gaan ervan uit dat de betrokken clubs ons ten gepaste tijden inlichten”, was de officiële reactie van de vereniging van 24 Belgische profclubs.

In juni lichtte de G5 (Anderlecht, Genk, Gent, Club Brugge en Standard) de rest van de Belgische profclubs in over de interesse in een BeNeLiga. Er werd een consultant aangesteld om de haalbaarheid van zo’n grensoverschrijdende clubcompetitie na te gaan. Deze vrijdag is er opnieuw overleg gepland tussen Belgische en Nederlandse topclubs. Verhaeghe verklapte in de Franse krant Le Monde dat er een BeNeLiga op tafel ligt van achttien ploegen, waarvan tien Nederlandse en acht Belgische. Nog volgens de krant zou die er tegen 2022 kunnen komen, al nuanceert Verhaeghe zelf: “we plakken er geen deadline op.”

“We hebben kennis genomen van het artikel. Er is over het initiatief van de betreffende clubs gesproken op de raad van bestuur en de algemene vergadering van 7 juni. We gaan ervan uit dat we ten gepaste tijde door de betrokken clubs worden ingelicht van hun plannen over de BeNeLiga”, luidt de officiële reactie van de Pro League. “Intussen werkt het management van de Pro League verder aan de tender voor de nieuwe tv-rechten voor de komende seizoenen van haar competities.”