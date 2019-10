Een beetje gek: sterren van Liverpool trainen niet in stadion van Genk, maar op veld van... een Limburgse derdeprovincialer

De Engelse topclub Liverpool trainde dinsdag niet in de Genkse Luminus Arena, maar heeft ervoor gekozen woensdag op het veld van derdeprovincialer FC Veldwezelt in Lanaken te trainen. De titelverdediger neemt het woensdagavond op de derde speeldag van de Champions League op tegen KRC Genk.

De Reds pasten dinsdag voor een training in de Luminus Arena en hielden het bij een korte ‘stadium walk’. De spelers van Liverpool hebben woensdag wel getraind bij FC Veldwezelt, een club uit de gemeente Lanaken die uitkomt in derde provinciale C.

De selectie van Liverpool traint momenteel op het veld van derdeprovincialer FC Veldwezelt. Toch wel een verschilletje met Anfield Road... #GNKLIV pic.twitter.com/owiPq7tRQe — Brett Luijs (@BrettLuijs) October 23, 2019

Het veld van FC Veldwezelt bleek hermetisch gesloten en beveiligd, maar kon toch op belangstelling van Liverpool-fans rekenen. Zowel de lokale politie als de security van de Britse club was aanwezig om de training in goede banen te leiden.

KRC Genk staat woensdagavond (om 21u00) voor een schijnbaar onmogelijke opdracht op de derde speeldag van de Champions League. De Reds zijn soeverein leider in de Premier League, terwijl Genk van zijn kant ook de voorbije weken zijn wisselvallige zelve bleef. Coach Felice Mazzu en zijn manschappen zullen dus boven zichzelf moeten uitstijgen voor puntengewin.