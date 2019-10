Lefevere is trots met Deceuninck-Quick Step opnieuw nummer 1 te zijn en strikt alwéér een jong talent: “Klassementen liegen niet”

Voor het tweede jaar op rij sluit Deceuninck-Quick Step het wielerseizoen af als nummer 1 in de ploegenranking. “Klassementen liegen niet. Een ploeg die van januari tot oktober wint, is echt de beste van de wereld”, reageert een trotse teammanager Patrick Lefevere.

LEES OOK. Het wielerjaar 2019 zit er nu echt op: alweer was geen enkele andere ploeg zo dominant als de ploeg van Patrick Lefevere

Deceuninck-Quick Step topt het UCI-klassement met 14.692 punten voor het Duitse BORA-hansgrohe (14.262 punten) en het Nederlandse Jumbo-Visma (13.043 punten). Lotto Soudal (8.640 punten) eindigt als negende.

In totaal mochten de renners van Lefevere 68 keer juichen in 2019. “We zijn heel trots. Dit is geen ploeg die zich op de grote rondes richt, waar de meeste punten te rapen vallen. Als je dan het klassement wint met zoveel voorsprong, dan is dat toch opmerkelijk”, onderstreept Lefevere.

Drie momenten staken er voor de West-Vlaamse ploegmanager dit jaar bovenuit. “Het is uiteraard niet gemakkelijk kiezen, maar ik zou zeggen: Milaan-Sanremo (winst voor Julian Alaphilippe, red), Parijs-Roubaix (waar Philippe Gilbert won, red) en de veertien dagen geel in de Tour (opnieuw Alaphilippe, red). Wat op mij het meeste indruk maakte, was de manier waarop iedereen tot het uiterste ging toen we opnieuw geel pakten met Julian in Saint-Etienne. Dat is het mooie aan de Wolfpack. We komen altijd op voor elkaar, geven alles in de wetenschap dat de beloning zal volgen.”

Super proud to be part of this amazing team! Congrats to every single person on this team riders/staff/management/doctors/trainers because this truly is a TEAM EFFORT 🤟🏼 #TheWolfpack ⚔️ https://t.co/cS1VDdNXHS — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) October 23, 2019

“Als je naar de cijfers kijkt, lijkt het misschien eenvoudig maar dat is het niet”, verzekert Lefevere. “We werken elke dag hard om onze doelen te bereiken en combineren kwaliteit met kwantiteit. Beiden zijn even belangrijk. Tegelijkertijd krijgt iedereen kansen. De jongeren (o.a. Remco Evenepoel) overtroffen de verwachtingen en droegen bij aan de successen. Zestien renners wonnen dit jaar, wat echt uitzonderlijk is als je erover nadenkt.”

Foto: GEERT TRESIGNIE

Ploeg strikt Amerikaans tijdrittalent Ian Garrison

Deceuninck-Quick.Step versterkt zijn selectie met de Amerikaan Ian Garrison, een 21-jarige specialist in het tijdrijden. Hij ondertekende een contract voor twee seizoenen.

Garrison is de regerende Amerikaanse kampioen tegen de klok en vicewereldkampioen bij de U23. Hij komt over van Hagens Berman Axeon, een Amerikaanse procontinentale ploeg.

“Ik ben blij dat we opnieuw een jong en getalenteerd renner aan de selectie kunnen toevoegen”, zegt teammanager Patrick Lefevere. “Ian heeft al getoond dat hij met de besten kan wedijveren maar wij hopen dat hij nog sterker wordt. Zijn overwinning in de tijdrit bij de elite op zo’n jonge leeftijd, bewijst dat hij al over het talent en de vastberadenheid beschikt om het te maken. We kijken ernaar uit met hem te werken.”