Elise Mertens pakt uit met enkele knappe punten en wint haar eerste groepsmatch van de WTA Elite Trophy

Elise Mertens (WTA 18) is goed begonnen aan de WTA Elite Trophy (2.419.844 dollar) in Zhuhai. In haar eerste groepsmatch op het Chinese hardcourt was de 23-jarige Limburgse woensdag in drie sets te sterk voor de Griekse Maria Sakkari (WTA 22). Het werd 6-2, 3-6 en 6-1 na een uur en 44 minuten tennis.

Mertens (het zesde reekshoofd) en Sakkari (het negende reekshoofd) stonden voor de zevende keer tegenover elkaar. Eerder dit jaar had de Griekse op het graveltoernooi van Rabat Mertens verslagen en de stand zo op 3-3 gebracht.

Voor de 24-jarige Sakkari is het toernooi, ook bekend als de B-Masters, afgelopen. Dinsdag verloor ze in de Roos-groep immers ook al van Aryna Sabalenka (WTA 14). De Wit-Russische is de vaste dubbelpartner van Mertens, samen werken ze volgende week de WTA Finals (de Masters) af in Shenzhen. Mertens en Sabalenka zullen vrijdag in een onderling duel uitmaken wie de groep wint en doorstoot naar de halve finales.

Vorig jaar debuteerde Mertens op WTA Elite Trophy. Ze won haar eerste match tegen de Estse Anett Kontaveit, maar verloor daarna van de Duitse titelverdedigster Julia Görges. Die ging op haar beurt in de halve finales onderuit tegen de Australische Ashleigh Barty, de latere toernooiwinnares.

Sofia Kenin en Dayana Yastremska pakken zege



Op de WTA Elite Trophy in het Chinese Zhuhai (hard/2.419.844 dollar) heeft Sofia Kenin (WTA 12) woensdag het Amerikaanse duel tegen Alison Riske (WTA 19) gewonnen. Het werd 6-4 en 6-4 voor het tweede reekshoofd.

Het was de eerste wedstrijd in de Camellia-groep, waar ook de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 26) deel van uitmaakt.

In de Azalea-groep ging de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA 24) met 7-6 (8/6) en 6-2 voorbij Donna Vekic (WTA 20). De Kroatische verloor dinsdag ook haar eerste match tegen het Nederlandse topreekshoofd Kiki Bertens (WTA 10) en is uitgeschakeld voor de halve finales. Alleen de groepswinnaar stoot door.