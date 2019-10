In de nasleep van de succesvolle eerste editie van Fire Is Gold op Linkeroever eind augustus, gaat een video van een flashmob op het festival viraal. Op de beelden is te zien hoe jongeren een vurige Afro House-dans neerzetten, en dat wordt gesmaakt. De video is te vinden op talloze Facebookpagina's en werd al miljoenen keren bekeken. De reden van hun succes ligt niet alleen aan het feit dat de performers goed kunnen dansen, maar ook omdat de choreografe achter de dans de bekende Jeny Bonsenge is. De Brusselse is internationaal bekend voor haar energieke danspassen en heeft ook een samenwerking met Tarmac, het digitale platform van RTBF waarbij de urban scene in de spotlights wordt geplaatst.