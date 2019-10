Het Kistefos Museet in Noorwegen, op een uurtje rijden van Oslo, heeft er dankzij de Deense architect Bjarke Ingels een pareltje bijgekregen. Sinds zijn opening in 1999 heeft het sculpturenpark ruim veertig installaties neergeplant in de natuur. Sinds vorige maand is er met The Twist ook een brug over de rivier bijgekomen, die tegelijk dienstdoet als exporuimte. BIG, het architectenbureau van Ingels, ontwierp een verwrongen volume, uitgevoerd in aluminium platen, dat door zijn vorm drie verschillende ruimtes creëert, en speelt met de uitzichten op de rivier.