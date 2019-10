Na de nederlaag in Japan is Ferrari vastberaden om in Mexico voor niets minder dan de overwinning te gaan.

Na drie overwinningen op rij in België, Italië en Singapore moest Ferrari in Rusland en Japan het onderspit delven, grotendeels door eigen fouten. In Mexico wil het echter terugslaan en resoluut voor de overwinning gaan.

"Na twee races waarin we het beter hadden kunnen doen gaan we nu naar Mexico en zijn we vastberaden om te winnen," aldus Binotto in de vooruitblik naar de Mexicaanse Grand Prix. "We willen onze zesde polepositie op rij behalen en die vervolgens omzetten in een overwinning."

In Mexico is er erg weinig downforce en dat zorgt voor erg bijzondere en moeilijke omstandigheden. Een F1-bolide genereert door de ijle lucht in Mexico immers veel minder downforce dan op eender welk ander circuit op de F1-kalender.

"Het circuit in Mexico is verraderlijk en er zijn veel zaken die er voor kunnen zorgen dat het mis loopt. Dit wordt deels veroorzaakt doordat we meer dan 2 000 meter boven zeeniveau racen."

"Het zorgt ervoor dat het afstellen van het chassis en de power unit zeer complex is en dat is specifiek eigen aan dit circuit."

