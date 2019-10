Plannen voor uitbreiding Gents Designmuseum bekendgemaakt

Het Design Museum Gent opent in 2023 eindelijk een nieuwe vleugel, ontworpen door het tijdelijke collectief Trans, Carmody Groarke en Re-st.

De plannen voor een uitbreiding van het Design Museum Gent liggen al langer dan tien jaar op tafel, in de zomer van 2018 werd uiteindelijk voldoende fondsen gevonden voor een nieuwe vleugel ter hoogte van het braakliggend terrein aan de Drabstraat, waar sinds 2004 de bekende wc-rol staat.

Bijna honderd architectenbureaus gaven gehoor aan de open oproep van de stad, maar het ontwerp van het tijdelijke collectief Trans (Gent), Carmody Groarke (Londen) en Re-st (Antwerpen) kon de jury onder leiding van de Vlaamse bouwmeester het meest overtuigen.

Het nieuwe gebouw zal de bestaande gebouwen van het museum aan elkaar linken, bijkomende exporuimte creëren, maar ook plaats bieden voor debat, reflectie, publiekswerking, een shop en horeca.

‘Het ontwerp is geen spektakelarchitectuur, maar een beheerste landmark die zich perfect in het stadsbeeld inpast’, klinkt het in het aankondiging. ‘De grote openingen in de gevel maken van de gelijkvloerse stadskamer een gastvrije ontmoetingsplek voor alle Gentenaars. De activiteiten die er zullen plaatsvinden, zijn van buitenaf te zien. De loft op de vierde verdieping is een publiek balkon en geeft je een prachtig beeld op de stad.’

De werken starten in 2021 en moeten afgerond zijn in 2023.