Paleis deelt nieuwe foto’s prinses Elisabeth voor verjaardag

Prinses Elisabeth heeft ter gelegenheid van haar achttiende verjaardag, vrijdag, geposeerd voor een fotosessie. Locatie: het ouderlijke huis, het kasteel van Laken. Fotograaf Michel Gronemberger toont de twee gezichten van de tiener.

Ze is de koningin van de toekomst, als ze de trappen afdaalt in een koningsblauwe galajurk. Achter haar ligt de galerij waar staatsbanketten worden georganiseerd.

Maar ze is en blijft een studente, zo toont een andere foto waarin ze haast nonchalant in jeans en sneakers op een bureau zit. Ze doorbladert een oud fotoalbum dat opengeslagen is op een beeld van haar vader Filip als peuter, samen met Astrid en Laurent. Om haar heen liggen boeken over Afrika. Een derde foto toont de prinses naast haar vader in een rode jurk.

Elisabeth viert vrijdag haar achttiende verjaardag met een officiële ceremonie op het koninklijke paleis.