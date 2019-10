28/04/2018

‘Ik wil geen koffietafel, ik wil cava op mijn uitvaart’

Ze is de eerste paralympische atlete die een tentoonstelling krijgt in het sportmuseum van Hofstade. Marieke Vervoort is er trots op. Nu meer dan ooit, want het gaat niet zo goed met haar. Maar zolang er perspectief is, is er hoop. ‘Wie heeft zo veel geweldige dingen mogen meemaken als ik, in mijn rolstoel?’