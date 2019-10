Plofkraak op bankkantoor in Stabroek

Onbekenden hebben een plofkraak gepleegd op de bankautomaat van het kantoor van BNP Paribas Fortis in Stabroek. Het is nog onduidelijk of ze buit konden maken.

De hulpdiensten werden dinsdagnacht rond 1.30 uur naar de Abtsdreef in Stabroek gestuurd. Plofkrakers hadden daar de bankautomaat van het filiaal van BNP Paribas Fortis uit de muur geblazen.

De brandweer beveiligde de omgeving en de politie stelde een perimeter in. Het is voorlopig nog onduidelijk of de gangsters buit konden maken. De bank ligt op een kilometer van de oprit van de A12, aan de grens met Nederland.

Foto: BFM