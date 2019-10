Britse rapper krijgt woordenverbod opgelegd

De Londense rapper Rico Racks is veroordeeld tot drie jaar cel na drugsgerelateerde vergrijpen. Hij pleitte schuldig aan het verhandelen van drugs en het bezit van ‘criminele eigendom in de vorm van cash’. Op verschillende plaatsen die gelinkt werden aan de rapper vond de politie cash en drugs met een straatwaarde van 7.000 pond (8.141 euro).

Opvallend is dat Rico Racks niet alleen de cel in moet, hij mag vijf jaar lang ook bepaalde woorden niet meer gebruiken in zijn rapteksten. In zijn songs had de rapper het vaak openlijk over de manier waarop hij drugs verhandelde. Nu mag hij woorden als ‘bandoe’ (een huis waar drugs verhandeld worden), ‘trapping’ (dealen) en ‘connect’ (een drugscontact) niet meer gebruiken in zijn nummers, schrijft de Britse krant The Guardian.

Die krant meldt ook dat dit soort maatregelen almaar meer voorkomt in Groot-Brittannië. Zeker als de rappers lid zijn van bendes en ze die bejubelen in hun songs. De politie vreest dat ze het bendegeweld in de grootsteden aanwakkeren door erover te rappen. Volgens anderen druist dit soort regels in tegen het principe van de vrije meningsuiting.