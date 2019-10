Amerikaanse topdiplomaat bevestigt 'voorwaardelijke' hulp van Trump aan Oekraïne

William Bill Taylor, Amerikaans ambassadeur in Oekräine, vernam dat Donald Trump voor de militaire hulp aan Oekraïne een tegenprestatie verwachtte.

Het bedrag van 391 miljoen dollar, dat het Congres reeds goedkeurde, zou pas worden doorgesluisd na de belofte van Kiev om onderzoeken in te stellen die Trumps mee aan een tweede ambtstermijn konden helpen. Concreet wilde Trump meer te weten komen over bepaalde activiteiten van de Democraten in Oekraïne.

Trump zou hebben geëist dat de Oekraïense president Zelenski openlijk verklaarde dat hij een onderzoek beval naar Hunter Biden, de zoon van Trumps rivaal Joe Biden. Hunter Biden was tot april van dit jaar lid van de raad van bestuur van het Oekraïense gasbedrijf Burisma. 'Alles' hing van die publieke verklaring af. Dat zou Taylor tijdens een telefoongesprek vernomen hebben van Gordon Sondland, de Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie. Niet alleen het geplande bezoek van Zelenski aan het Witte Huis maar ook de vrijgave van de bevroren hulp zou ermee staan of vallen.

Televisie-interview

Op 18 juli vernam Tayor dat een som van bijna 400 miljoen dollar aan militaire hulp werd geblokkeerd op aangeven van Trump. Op 8 september zou Sondland hem dan hebben gezegd dat Zelenski had ingestemd met een publieke aankondiging tijdens een interview met de Amerikaanse zender CNN. Op 11 september hoorde Taylor naar eigen zeggen dat de militaire hulp was vrijgegeven. Hij raadde vervolgens de naaste medewerkers van Zelenski af om het geplande CNN-interview te laten plaatsvinden.

Taylor deed zijn verklaring dinsdag voor de drie commissies in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden die het impeachment-onderzoek tegen de Amerikaanse president leiden. Zijn getuigenis druist in tegen wat Donald Trump en zijn entourage zelf beweren, namelijk dat er geen sprake was van een voor-wat-hoort-wat-deal.

Getuigenis uit 'tweede hand'

De getuigenis van de topdiplomaat zorgt voor een belangrijke ontwikkeling in het impeachment-verhaal dat het presidentschap van Donald Trump bedreigt. ‘Het was de meest vernietigende getuigenis’, liet Democratisch vertegenwoordiger Debbie Wasserman Schultz achteraf optekenen.

Republikeins volksvertegenwoordiger Mark Meadows daarentegen relativeerde de bekentenis van Taylor door ze te bestempelen als slechts uit de ‘tweede hand’.