Turkije vindt het 'niet nodig' om offensief in Syrië te hernemen

De terugtrekking van de YPG uit een bufferzone van 32 kilometer volstaat om het staakt-het-vuren te bestendigen. Dankzij een 'vervolgakkoord' met Moskou kan Turkije die bufferzone bovendien nog uitbreiden.

Volgens de commandant van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), Mazlum Abdi, hebben alle Koerdische troepen zich teruggetrokken uit de Syrische grenszone met Turkije. Dat meldde Abdi in een brief aan de Amerikaanse vice-president Mike Pence. Pence stelde daarop vast dat zo aan de voorwaarden van het akkoord van 17 oktober werd voldaan.

Buffer van 32 kilometer

Dat akkoord leidde tot een staakt-het-vuren van 120 uur, dat dinsdagavond 21.00 Belgische tijd eindigde. In die periode moesten de Koerdische militieleden (YPG) zich verwijderen uit een bufferzone van ‘ruwweg’ 32 kilometer op Syrisch grondgebied. Dat is de maximale afstand, waar Turkije altijd vragende partij van was. Die terugtrekking zou nu dus een feit zijn.

De Turken reageerden inmiddels en geloven dat het 'niet nodig' is om het offensief tegen de Koerdische troepen in Noord-Syrië te hervatten. 'Het is in dit stadium niet nodig om een nieuwe operatie uit te voeren', verklaarde het Turkse ministerie van Defensie dinsdagavond.

Vervolgakkoord

Ook op dinsdagavond bereikten de Russiche president Poetin en zijn Turkse ambtsgenoot Erdogan in Sotsji een nieuw akkoord, noem het een vervolgakkoord, waardoor Turkije zijn gewenste bufferzone nog kan uitbreiden. Volgens de overeenkomst zullen Syrische en Russische troepen zich in het noordoosten van Syrië ontplooien met als doel de Koerdische YPG-strijders van de Turks-Syrische grens te verwijderen.