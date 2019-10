Club Brugge-spelers proberen lessen te trekken uit afstraffing: “We moeten voor niemand onderdoen in het spel”

De 0-5 tegen PSG kwam hard aan bij Club Brugge. Toch was het volgens de spelers niet zo slecht als de cijfers doen uitschijnen.

“We hebben zestig minuten goed meegespeeld”, vatte doelman Simon Mignolet het samen. “Zonder echt serieuze kansen weg te geven, maar een ploeg als PSG gaat daardoor niet wankelen. En zij kunnen nog jongens als Mbappé brengen. Had geen 5-0 moeten zijn, maar ze zijn heel efficiënt. Dat is het verschil tussen ons en ploegen als PSG. En dat is hetgeen we kunnen leren uit deze match. We moeten voor niemand onderdoen in het spel, maar het is een kwestie van kansen afmaken. Matchen als deze ideaal om daarin te leren.”

“De ban was gebroken na 0-2 en 0-3. Dan weet je dat het moeilijk wordt om nog een resultaat te halen. Het is goed om even met beide voeten op de grond te staan maar we mogen hierdoor niet het vertrouwen van de voorbije weken verliezen. Je speelt tegen de beste ploeg van de wereld: je hoopt niet dat zoiets gebeurt, maar je moet kunnen accepteren dat het kan gebeuren. Als we in Parijs in de eerste vijf minuten geen tegendoelpunt slikken, weet je nooit wat er kan gebeuren. Zij hadden niet verwacht hoe wij die eerste zestig minuten aangepakt hebben.”

Foto: Photo News

Charles De Ketelaere: “Niet veel last van stress”

Charles De Ketelaere was de grote verrassing van de avond: de 18-jarige middenvelder mocht kapitein Ruud Vormer vervangen en deed het niet onaardig. “Hier heb ik lang van gedroomd, en die droom kwam nu uit. Je wil natuurlijk ook winnen, 0-5 is wel jammer.”

“Gisteren zei de coach dat er een grote kans was dat ik zou spelen, vanmiddag heeft hij de knoop doorgehakt dat ik mocht starten. Voordien had ik enkel tegen Franc Borains gespeeld, en dat is toch een groot verschil met PSG. Je probeert goed je taken uit te voeren, maar al in de opwarming glijdt de spanning van je af. Nee, ik had niet veel last van stress, ik wou scherp zijn en dat is gelukt. Die sterren vallen wel mee. Als je niet nuchter blijft, kan je jouw match niet spelen. Slapen zal niet meteen lukken: ik zal nog wel enkele fasen terugkijken en berichtjes gekregen hebben. Ja, ik had zelfs bijna gescoord ook (toen Navas de bal tegen hem trapte, red.). Ik zag het zelf niet goed, maar ik voelde het en hoorde het publiek al roepen. Ik moet de beelden nog eens terugzien.”