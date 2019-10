BBTK en ACV zoeken uitweg uit impasse bij KBC

Achter de impasse in het sociaal overleg bij KBC schuilt een verschil in visie tussen ACV Puls en de liberale ACLVB.

Het sociaal overleg bij KBC Bank zit al sinds september vast omdat de directie en de liberale vakbond ACLVB lijnrecht tegenover elkaar staan. KBC kondigde op 4 september de intentie aan om in ruim drie jaar 1.400 banen te schrappen. KBC zei toen dat dit zou gebeuren zonder een sociaal plan en zonder gedwongen ontslagen. Het rekent op natuurlijk verloop, herscholing en herplaatsing van medewerkers, wat ambitieus is.

Dat houdt ook in dat er geen ‘wet-Renault’ komt met lange onderhandelingen en discussies over alternatieven. De verlenging van een cao die jobzekerheid biedt en die eind dit jaar afloopt, was en is voor de werknemers dan weer cruciaal. Bij heel wat werknemers die door pakweg automatisering hun baan zien verdwijnen, is er onzekerheid of ze intern een andere geschikte job vinden.

Experiment met zondagswerk

KBC heeft de onderhandelingen over de tewerkstellings­garantie gekoppeld aan een beperkt experiment voor zondagswerk in het callcenter KBC Live. Het idee is om klanten met bijvoorbeeld vragen over een woonkrediet, ook op dat moment te kunnen helpen. KBC wil een tijdelijk experiment opstarten, dat nadien met de vakbonden geëvalueerd zou worden. Maar de liberale ACLVB wil er niet van weten. ‘Dat is het paard van Troje binnenhalen, andere banken zullen ook zondagswerk willen’, zei secretaris Maarten Dedeyne aan de krant De Tijd. De krant spreekt over principieel verzet.

Dedeyne en zijn collega Thibaut Montjardin reageerden gisternamiddag niet op vragen om toelichting. Volgens Jan Steenwinckel van de socialistische BBTK is de koppeling van de twee dossiers het probleem. ‘Als BBTK zijn we bereid over het experiment te praten, maar ik begrijp de ACLVB, die af wil van de koppeling. Ik ga dan ook bepleiten dat die opgeheven wordt.’ Dirk De Backer, de sterke man van ACV Puls bij KBC, gaat ook een compromis voorstellen, maar hekelt de houding van de ACLVB. ‘De sector zit in transformatie. Je hebt één vakbond die consequent weigert verantwoordelijkheid te nemen. Als daardoor de tewerkstellings-cao niet tijdig verlengd wordt, kunnen er straks mensen ontslagen worden, terwijl dat anders niet zou gebeuren.’

In mei zijn er sociale verkiezingen. ACV Puls heeft een absolute meerderheid te verdedigen. De plannen om 1.400 banen te schrappen creëren echter veel onzekerheid. Wie zich bedreigd voelt, kiest mogelijk voor een vakbond die snel in egelstelling gaat. De Backer wordt dan weer door de andere bonden verweten te snel begrip te tonen voor het standpunt van de directie.