Club Brugge maatje te klein voor PSG

Club Brugge kende een moeilijke avond in de Champions League: het verloor zijn thuiswedstrijd tegen het Franse PSG.

Club Brugge heeft niet kunnen stunten in de Champions League tegen Paris Saint-Germain, integendeel. Na amper zeven minuten kwam PSG al op voorsprong via Icardi en nadien kon blauw-zwart nooit in zijn spel komen, laat staan kansen versieren. Het haalde wel de rust met een 0-1, maar kort na de pauze mocht Kylian Mbappé invallen bij de Parijzenaars. En dat heeft blauw-zwart geweten: de thuisploeg ging kopje-onder en het werd nog een pijnlijke avond: 0-5 door nog een doelpunt van Icardie en twee van een uitstekende Mbappé.

Na drie speeldagen behouden de Parijzenaars het maximum in Groep A, Club Brugge staat derde want Real Madrid wordt tweede na een 0-1-zege tegen Galatasaray.

Toen de 20-jarige wereldkampioen – als invaller – zijn hattrick voorbij Simon Mignolet schoof, zongen de Parijse fans “on est chez nous” (we zijn thuis). Toch bleven de meeste Club-fans tot het einde op hun plaatsen zitten. Ze hadden vooral voor rust een moedige thuisploeg gezien. Voor strijd en inzet kregen hun spelers nog een staande ovatie.

Benieuwd hoe Philippe Clement deze wedstrijd de komende dagen analyseert. De Club-trainer had een gedurfde aanpak tegen PSG beloofd en hield woord met een aanvallende opstelling en een 18-jarige youngster in de basis. Tegen de drietand van Paris Saint-Germain – Angel Di Maria, Mauro Icardi en Eric Maxim Choupo-Moting – ging de thuisploeg man op man spelen. Moedig of naïef? Laten we het houden op een lovenswaardige poging van Clement om uit te gaan van eigen kracht.

De meest in het oog springende ingreep van Clement was om de geschorste captain Ruud Vormer te vervangen door Charles De Ketelaere. Niemand had die naam vooraf op een papiertje geschreven. De 18-jarige middenvelder is een geboren Bruggeling en maakte eerder indruk in de bekerwedstrijd tegen de Francs Borains met een volwassen prestatie. “De nieuwe Hans Vanaken” werd hij na die wedstrijd genoemd. Dinsdagavond moest hij zich de nieuwe Ruud Vormer tonen.

De Ketelaere speelde zonder angst en ging enthousiast in duel. Het leverde hem al snel geel op. Maar de West-Vlaming liet ook zien dat hij gevoel voor vista en passing heeft. Hij bereikte Tau, Diatta en Dennis met enkele slimme passjes. Alleen hadden al die offensieve impulsen geen gevolg in de aanvallende zestien.

Niet zuiver genoeg

Club kreeg de bal omdat PSG al na zeven minuten op voorsprong stond. Eduard Sobol verloor Angel Di Maria uit het oog, de Argentijn spurtte de ruimte in en zette heerlijk voor met buitenkant links. Zijn landgenoot Mauro Icardi kwam goed voor Brandon Mechele om de 0-1 binnen te schieten. Het was een goal van wereldklasse. Een niveau waar de Brugse aanvallers voorlopig niet geraken.

Want ook al lieten de Parijzenaars de thuisclub komen, doelman Keylor Navas werd slechts één keer in verlegenheid gebracht. Dat was toen Charles De Ketelaere als een duivel uit een doosje op de Costa-Ricaan kwam toegerend. De gewezen concurrent van Thibaut Courtois bij Real Madrid zag de bal via het lichaam naast zoeven.

Club liet te weinig tanden zien in de zestien – Emmanuel Dennis dribbelde zich hopeloos vast, Tau en Diatta speelden niet zuiver genoeg. Maar ook Paris Saint-Germain kwam er weinig uit. Di Maria ontsnapte nog één keer aan de aandacht van Sobol, maar de flankspeler liet na de wedstrijd al na veertien minuten in de plooi te leggen.

Snel naar 0-5

Na de rust drong PSG opnieuw aan. Icardi werd gelanceerd door Marquinhos, Mignolet redde met de voet. Bij de volgende actie had de Club-doelman minder geluk. Hij kwam tussen op een poging van Di Maria, maar zijn redding werd de perfecte assist voor de ingevallen Mbappé. Nu stond het wel 0-2.

Club-trainer Philippe Clement bracht Okereke in het veld en die kreeg een schaarse kans voor Club. Maar het was PSG dat de netten deed trillen van op de counter. Eerst Icardi en dan nog twee keer Mbappé legden de harde eindcijfers vast. Diatta scoorde tussendoor ook nog, maar had de bal met de arm meegenomen.

Binnen twee weken speelt Club opnieuw tegen PSG, maar dan in Parijs. Opnieuw is Ruud Vormer er (meer dan waarschijnlijk) niet bij. De derde plaats lijkt nu nog het hoogst haalbare.