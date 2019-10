Tot op het laatste hield Marieke Vervoort (40) de regie in handen. De dappere rolstoelatlete met het hart op de tong stierf dinsdag in Diest. De pijn waaraan ze al 26 jaar aan leed, was te erg geworden. Vorige maand werkte ze nog haar bucketlist af.

‘Ze is gestorven op zijn Mariekes, met een glas cava in de hand’, vertelt Leif-arts Wim Distelmans, die haar begeleidde. ‘Ze was er 1.000 procent klaar voor. Tot op het allerlaatste ...