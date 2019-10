Oortjes zijn overal. Wat techbedrijven plots om onze oren doet strijden

Airpods, Pixel Buds, Echo Buds, Surface Earbuds... Draadloze oortjes zijn overal, in steeds meer verschijningsvormen, en met steeds meer vernuftige technologie aan boord. Maar waarom?

Wat maakt onze oren plots zo interessant voor technologiebedrijven? Techwatcher Dominique Deckmyn ziet er meer in dan zomaar een modeverschijnsel. ‘Al die dingen die we op ons lichaam dragen, dat lijkt toch een belangrijke volgende stap te worden in de geschiedenis van de computer.’

