Eén gewonde bij schietpartij in Californische school

Bij een schietpartij in de Ridgway High School in het Californische Santa Rosa is zeker één gewonde gevallen. Dat melden Amerikaanse media.

De dader is voortvluchtig, meerdere scholen zijn onder ‘lockdown’ geplaatst. Het schietincident vond plaats iets voor 09.00 uur lokale tijd. Het is niet duidelijk of de dader een scholier of een volwassene is.

Zo’n dertig mensen zitten vast in een kerk na bij de school. Ze blijven binnen uit voorzorg. ‘We horen sirenes’, vertelt Paulina Crowell aan de Los Angeles Times. ‘Familieleden hebben een sms’je gekregen dat de school in lockdown is. We hebben geen idee wat er aan de hand is.’