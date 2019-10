‘Brexit bracht al 2.000 jobs naar Vlaanderen’

De Brexit bracht al 42 bedrijven naar Vlaanderen, goed voor een investeringsvolume van 2,2 miljard euro en ongeveer 2.000 jobs. Dat heeft minister-president Jan Jambon (N-VA) dinsdag in het Vlaams Parlement gezegd.

Er zijn volgens Jambon momenteel ook nog 136 potentiële investeringsdossiers hangende. Meer dan 5.000 Vlaamse bedrijven hebben, met het oog op de Brexit, al een nieuw douane-nummer aangevraagd, om ook buiten de EU te kunnen te kunnen exporteren.

‘Ik schat de kans op een no deal-scenario op 31 oktober klein in’, zei Jambon dinsdag. ‘Het Verenigd Koninkrijk heeft uitstel gevraagd en ik heb het gevoel dat de EU hierop zal ingaan indien dat nodig is om een no deal op 31 oktober af te wenden. Dat wil echter niet zeggen dat een harde Brexit niet mogelijk zou zijn op een later moment.’

Aanspraak maken op steun uit het Europese Solidariteitsfonds wordt moeilijk volgens Jambon. ‘In het huidige voorstel komt de drempel voor België neer op 1,4 miljard euro. Dat betekent dat er minstens 1,4 miljard euro aan bijkomende overheidsuitgaven dienen gemaakt te worden tussen de datum van terugtrekking zonder akkoord en 31 december 2020.’ Onder meer omdat de kosten die werden gemaakt voor de datum van de terugtrekking niet mogen worden meegerekend, wordt het volgens de minister-president erg moeilijk voor België.

‘We weten dat er in Europa heel wat regio’s de weg kennen naar de fondsen’, reageerde parlementslid Karl Vanlouwe (N-VA). ‘Nu zijn wij een regio die getroffen wordt door een moeilijke situatie, dus ik hoop dat de Europese Commissie soepelheid aan de dag zal leggen om middelen voor ons vrij te maken.’

Annick Lambrecht, parlementslid van SP.A, wees erop dat het geld van de fondsen, als het er komt, enkele jaren op zich laat wachten. ‘Dus is het belangrijk dat er ook geld in de begroting wordt voorzien.’

‘We wachten met een bang hart af, maar we maken ervan wat er van te maken valt’, besloot Bart Tommelein (Open VLD).