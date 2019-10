Bart Verhaeghe zeker dat BeNe Liga er komt: ‘Als het niet komend seizoen is, dan een van de volgende twee’

Het succes van Bart Verhaeghe met ‘zijn’ Club Brugge blijft niet onopgemerkt in Europa. De voorzitter van blauw-zwart werd deze week zelfs geïnterviewd door de gerenommeerde Franse krant Le Monde. En daarin had Verhaeghe het nogmaals over de creatie van een BeNe Liga, waarvan hij een van de grote pleitbezorgers is.

Verhaeghe windt er geen doekjes om bij Le Monde op de vraag of Belgische clubs, zoals Club Brugge, niet riskeren om hun beste talenten te zien vertrekken na een goed seizoen. 'We zijn bezig met het opzetten van een competitie met Nederland, die onze achterstand op de ‘Big Five’ (Spanje, Italië, Engeland, Frankrijk en Duitsland, red.) kan verkleinen', klinkt het. 'Dat zou een markt van 28 miljoen klanten openen. Deze week staat daarover een nieuwe vergadering gepland. Deze competitie zou uit achttien clubs bestaan, waarvan acht Belgische. Het kan snel gaan. Als het niet voor komend seizoen is, dan zonder twijfel voor een van de volgende twee.'

'Onze ambitie is om het eerste land achter de grote vijf te worden', aldus Verhaeghe. 'Het Belgische voetbal is wakker geworden en beweegt in de richting van de moderniteit.'

De voorzitter van Club kreeg ook enkele vragen over het voetbalschandaal in ons land. 'België is niet het lelijke eendje, het is elders erger', aldus Verhaeghe. 'De Europese Unie, samen met de UEFA en de FIFA, moet dit (betalingen aan makelaars, red.) duidelijk, open en transparant maken. Omdat het een wereldwijd probleem is. Wij doen dit al en vragen makelaars en spelers om een document te ondertekenen. En persoonlijk bemoei ik me niet met transfers.'