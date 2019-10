Aryna Sabalenka niet blij dat ze op WTA Elite Trophy in groep zit met Elise Mertens, Madison Keys verrassend onderuit

De Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 14) opende dinsdag de WTA Elite Trophy in het Chinese Zhuhai (hard/2.419.844 dollar) in de Roos-groep met een zege tegen de Griekse Maria Sakkari (WTA 22) in twee sets (6-3 en 6-4). Elise Mertens (WTA 18) is de derde speelster in deze groep. De Limburgse neemt het woensdag in haar eerste wedstrijd op tegen Sakkari. Sabalenka is de vaste dubbelpartner van Mertens, samen werken ze volgende week de WTA Finals (de Masters) af in Shenzhen. “Het is een beetje raar dat ik nu Elise moet bekampen, maar dat hoort bij tennis”, verklaarde Sabalenka.

“Ik ben niet echt blij dat Elise en ik in dezelfde groep zitten”, vertelde Sabalenka, die samen met de Limburgse triomfeerde op de US Open. “Maar tegen wie je speelt kan je niet controleren, dat is nu eenmaal zo. Elise tennist heel regelmatig, en beweegt goed. Ik speelde al vaker tegen haar (Mertens leidt in de onderlinge duels met 2-1, red.) en het was telkens lastig. Het wordt een mooie uitdaging, maar ik speel momenteel goed dus ben er klaar voor.”

Vorig jaar debuteerde Mertens op de B-Masters. Ze won haar eerste match tegen de Estse Anett Kontaveit, maar verloor daarna van de Duitse titelverdedigster Julia Görges. Die ging op haar beurt in de halve finales onderuit tegen de Australische Ashleigh Barty, de latere toernooiwinnares.

Thuisspeelster Zheng Saisai verrast Madison Keys

Zheng Saisai (WTA 40) heeft op de WTA Elite Trophy alvast voor een verrassing gezorgd. De Chinese versloeg dinsdag voor eigen publiek de Amerikaanse Madison Keys (WTA 13) met 6-4 en 6-2.

De 25-jarige Zheng kreeg een wildcard voor het toernooi en werd samen met Keys en de Kroatische Petra Martic (WTA 15) ingedeeld in de Orchidee-groep. De Amerikaanse haalde vorig jaar de halve finales van de B-Masters maar moest zich dan terugtrekken met een knieblessure. In Zhuhai is ze het derde reekshoofd.

Eerder op de dag won de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 14) in de Roos-groep met 6-3 en 6-4 van de Griekse Maria Sakkari (WTA 22), die het woensdag opneemt tegen Elise Mertens (WTA 18). De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 10), het eerste reekshoofd, haalde het in de Azalea-groep met 7-6 (7/5) en 6-2 van de Kroatische Donna Vekic (WTA 20).