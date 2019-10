Thierry Neuville staat voor haast onmogelijke opdracht in Rally van Catalonië

Mathematisch kan het nog maar met een achterstand van 41 punten en met 60 te verdienen punten, wordt het voor Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) haast onmogelijk om dit jaar wereldkampioen rally te worden. In hun carrière eindigde het duo tot dusver vier keer als tweede in de WK-eindstand na wereldkampioen Sébastien Ogier.

Met een tweede plaats in de rally van Monte Carlo en een derde plaats in de rally van Zweden begon Thierry Neuville goed aan het kampioenschap. Toen de Belg achtereenvolgens de rally’s van Corsica en Argentinië won, nam hij zelfs de leiding in de WK-tussenstand. In de daaropvolgende rally in Chili ging de Belg tegen hoge snelheid ettelijke keren over de kop en moest hij opgeven.

In de daaropvolgende rally in Portugal eindigde Neuville nog als tweede maar nadien kon hij zijn prestaties van eerder op het seizoen niet meer evenaren, laat staan overdoen. Een zesde plaats in Sardinië en Finland, een vierde plaats in Duitsland en achtste in de rally van Turkije zorgden ervoor dat Neuville de kloof met zijn concurrenten zag groeien. De tweede plaats in de rally Wales was een goed resultaat maar eens te meer moest Neuville zijn meerdere erkennen in Ott Tänak (Toyota Yaris WRC). Dat zorgt ervoor dat met slechts nog twee rally’s te rijden de situatie stilaan uitzichtloos is voor de Belg.

Foto: EPA-EFE

“Alle drie de rijders zijn op elke ondergrond zeer sterk. Het is niet nodig om mentale spelletjes te spelen. We zullen gewoon zo hard mogelijk proberen te rijden. Ik weet dat mijn team heel hard werkt om alles mogelijk te maken. Het seizoen is nog niet voorbij”, verzekert Thierry Neuville. “Ons doel voor dit weekend is duidelijk: vechten voor de overwinning en beter doen dan onze rivalen. De rally van Catalonië is met een mix van onverhard en asfalt een zeer specifieke rally. We hebben eerder dit seizoen op beide ondergronden mooie dingen laten zien. We blijven onze uiterste best doen voor het kampioenschap.”

Het kampioenschap is voor Neuville en Hyundai tweeledig. Neuville mikt op de rijderstitel terwijl Hyundai de merkentitel altijd centraal heeft gesteld. Met nog twee rally’s te gaan, ziet Hyundai rivaal Toyota naderen tot op acht punten. “We hebben dit weekend één opdracht en dat is onze voorsprong in het merkenkampioenschap proberen te vergroten”, zegt Hyundai-teammanager Andrea Adamo. “Natuurlijk weten we dat dit niet eenvoudig zal zijn, maar we gaan er alles aan doen. Er resten ons nog slechts twee rally’s. Er kunnen nu geen kansen meer gemist worden. Ik heb alle vertrouwen in mijn rijders. Thierry wil zijn titelkansen gaaf proberen te houden terwijl Dani Sordo en Sébastien Loeb op de gemengde ondergrond altijd sterk voor de dag zijn gekomen. Met deze mensen willen wij ons lot in eigen handen proberen te houden.”

Ott Tänak heeft eerste wereldtitel binnen handbereik

Wanneer Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) zondag twee punten meer pakt dan achtervolgers Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) en Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC), is de Est wereldkampioen.

Foto: Photo News

De rally van Catalonië is de dertiende en op één na laatste wedstrijd van een seizoen. Van de twaalf gereden rally’s won Ott Tänak de helft. Sneeuw, ijs, zon, regen, asfalt of gravel: op elke ondergrond en in elke omstandigheid wist de Est dit seizoen rally’s te winnen. Die dominantie zorgt ervoor dat Tänak in de WK-tussenstand 28 punten voorsprong telt op eerste achtervolger Sébastien Ogier en maar liefst 41 punten op Thierry Neuville. Tänak hoeft enkel twee punten meer te scoren dan beide achtervolgers om zeker te zijn van zijn eerste wereldtitel.

“Voor mij maakt het niet echt uit wat de situatie is. Wat er ook op ons afkomt, ik probeer om in elke wedstrijd alles te geven. Als ik het maximum eruit kan halen, dan doe ik dat, al moeten we dit weekend het misschien ook wel slim aanpakken. Het belangrijkste is om geen fouten te maken om zo geen punten weg te geven. Vrijdag wordt een moeilijke en verraderlijke dag wanneer we op het gravel als eerste de baan op moeten”, zegt Ott Tänak. “Ogier heeft al vaker voor de wereldtitel gestreden en is jammer genoeg de enige die weet hoe een kampioenschap gewonnen moet worden. Het is een extra uitdaging om de koning te verslaan vooraleer hij eind volgend seizoen, red) afscheid neemt. Uiteraard zal ik er alles aan doen om daarin te slagen.”

Foto: AFP

Als Tänak zondag wereldkampioen wordt, dan maakt hij een einde aan de Franse dominantie in het WK. Sinds 2004 won er telkens een Fransman en een Sébastien het WK rally. Van 2004 tot en met 2012 won Sébastien Loeb negen wereldtitels. Van 2013 tot en met 2018 won Sébastien Ogier zes wereldtitels. De laatste niet-Fransman die wereldkampioen rally werd, was Petter Solberg in 2003.

Ogier en Citroën staan onder druk

Komt er zondag een einde aan het tijdperk Sébastien Ogier? Feit is dat Citroën met elf zeges het meest succesvolste merk van de voorbije jaren in Catalonië is en met Ogier een ex-winnaar (2013, 2014 en 2016) in haar rangen heeft. Wil de zesvoudig wereldkampioen zijn kansen op een zevende opeenvolgende wereldtitel gaaf houden, dan moet hij meer punten scoren dan Tänak.

“Mijn ervaring is mijn kracht. Het zal niet makkelijk worden om Ott Tänak te verslaan maar het is wel een mooie uitdaging”, zegt Sébastien Ogier. “De ambitie is om in deze wedstrijd veel punten te scoren. We hebben geen andere keuze dan de kloof met Ott proberen te dichten om de hoop levend te houden. De startpositie op vrijdag zal zijn invloed hebben op het verdere verloop van de wedstrijd. Vanaf zaterdag rijden we op asfalt. Ik ben ervan overtuigd dat we daar zeer competitief zullen zijn. De tijden zullen duidelijk maken of de progressie die we op asfalt maakten genoeg zal zijn.”

Foto: AFP

Citroën en de rally van Catalonië is bijna hetzelfde als Spanje en paella. Van de voorbije veertien edities won het Franse merk er maar liefst elf keer met vier verschillende wagens: de Xsara WRC, de C4 WRC, de DS3 WRC en de C3 WRC. Met negen zeges, waarvan acht opeenvolgend, is Sébastien Loeb recordwinnaar in Catalonië. Zijn laatste zege dateert van vorig jaar. Met een gewaagde bandenkeuze op de slotdag reed hij vlot naar zijn 79e WK-zege uit zijn carrière.

Dit jaar staat Loeb opnieuw aan de start. Niet langer met een Citroën maar met een Hyundai, een wagen waarmee hij minder dominant is als in het verleden. Zijn beste resultaat is de derde plaats in de rally van Chili eerder dit jaar. Dé opdracht van Loeb is om Catalonië punten voor het merkenkampioenschap te scoren. Loeb heeft op vrijdag het voordeel van zijn startpositie.