EU verbiedt pesticide thiacloprid

De licentie van het pesticide thiacloprid, dat geclassificeerd staat als ‘vermoedelijk kankerverwekkend voor mensen’, krijgt geen verlenging van de EU. Vertegenwoordigers van de lidstaten waren het eens dat het product verboden moet worden in de Unie.

De Europese Commissie zal de beslissing van de lidstaten formeel aannemen later dit jaar. Het verbod zal in effect treden wanneer de huidige licentie van thiacloprid, een neonicotinoïde, vervalt op 30 april 2020.

Een petitie van de internationale consumentengroep SumOfUs tegen het pesticide werd getekende door 383.000 mensen. Ze eisten een ban op het product omwille van de link tussen kanker, verminderde vruchtbaarheid en schade aan de bijenpopulatie.

Reactie

De ngo’s Pesticide ­Action Network Germany (PAN) en de Health and Environment Alliance (HEAL) plaatsen in De Standaard vraagtekens bij de beoordeling van de EU over hoe kankerverwekkend tien pesticiden zijn.

De Duitse toxicoloog Peter Clausing hield de zogeheten assessments tegen het licht, die de lidstaten voor bestrijdingsmiddelen uitvoeren. Het Europese Voedselagentschap EFSA baseert zich onder meer daarop om de bestrijdingsmiddelen al dan niet op de markt toe te laten.

Het Europese voedselagentschap EFSA heeft reageerde op de kritiek: ‘We hebben meer tijd nodig om hun rapport grondig te lezen,’ liet een woordvoerder weten, ‘maar we kunnen nu al zeggen dat sommige elementen uit hun rapport onvolledig of fout zijn.’

‘Het is goed dat ons werk kritisch bekeken wordt’, voegt de woordvoerder er nog aan toe, ‘Dat kan omdat we zoveel informatie vrijgeven. Maar we betreuren dat onze methodologie, procedures en experts de ene dag geprezen en de andere ter discussie gesteld worden door de ngo’s.’