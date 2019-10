Grote kleppers als Martin Scorsese, Francis Ford Coppola en Ken Loach keren zich tegen de superheldenfilms van Marvel. Dat levert enige cinema op. ‘Superheldenfilms zijn als hamburgers.’

In den beginne was er Martin Scorsese. In een interview aan het tijdschrift Empire over zijn komende film The Irishman zei hij dat hij de superheldenfilms van Marvel niet beschouwt als ‘cinema’. ‘Voor ...