Kroonprinses Elisabeth zal haar eerste momenten als volwassene beleven voor het oog van duizenden Belgen. Haar verjaardagsviering wordt live uitgezonden, kosten noch moeite worden gespaard. ‘Hopelijk blijft ze gespaard van kritiek.’

Kroonprinses Elisabeth mag vrijdag achttien kaarsjes uitblazen. Een mijlpaal die niet (alleen) in intieme kring wordt gevierd, maar ook met een ceremonie op het Koninklijk Paleis in Brussel, in aanwezigheid ...