Louvre eert Leonardo da Vinci met grootse tentoonstelling

Vijfhonderd jaar na de dood van Leonardo da Vinci opent het Louvre in Parijs donderdag de grootste tentoonstelling ooit van de renaissancekunstenaar. Er zijn nu al meer dan 180.000 tickets verkocht.

Het Louvre werkt al tien jaar aan deze tentoonstelling, en verzamelde in die tijd 162 schilderijen, schetsen, roodkrijttekeningen, manuscripten, beeldhouwwerken en kunstvoorwerpen. De stukken werden uitgeleend door onder andere het British Museum, Het Metropolitan Museum in New York, het Russische Hermitagemuseum en het Vaticaan, maar ook uit de Britse koninklijke collectie.

Maar slechts elf van het twintigtal schilderijen die aan de kunstenaar toegekend worden (Da Vinci heeft zelf veel van zijn werken vernietigd), zullen tentoongesteld worden. Zij zullen omringd worden door de andere werken. Het museum wil met de tentoonstelling aantonen dat schilderkunst voor Da Vinci essentieel was, een visueel eindresultaat van zijn wetenschappelijk onderzoek.

Leonardo’s bekendste werk en het icoon van het Louvre, de Mona Lisa, zal geen deel uitmaken van de tentoonstelling. Zij blijft iets verderop op haar vaste plaats in de Salle des Etats hangen. Ook de Salvator Mundi, dat in 2017 met 450 miljoen dollar het duurste schilderij ter wereld werd, werd niet opgenomen in de tentoonstelling omdat er vraagtekens worden gesteld bij de authenticiteit. Er hangt wel een andere versie van het werk, die wordt toegeschreven aan zijn studio.

Dat zet echter geen rem op de ticketverkoop: er werden intussen al meer dan 180.000 tickets gereserveerd. Na de Toetanchamontentoonstelling in La Villette, met in totaal 1,42 miljoen bezoekers, lijkt de tentoonstelling van Da Vinci de andere museumblockbuster van het jaar te worden in Frankrijk.

De tentoonstelling werd ook voorafgegaan door een diplomatieke strijd. De Italiaanse populistische regering wilde namelijk geen werken uitlenen, omdat Da Vinci een Italiaans kunstenaar was en er al jaren onvrede heerst over de Mona Lisa die in het Louvre hangt in plaats van in Rome. Pas vorige week werd het licht op groen gezet voor het uitlenen van De Vitruviusman, een tekening uit 1490.

Foto: EPA-EFE