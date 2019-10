Vlaamse lucht is schoner, maar lang niet schoon genoeg

De Vlaamse luchtkwaliteit was in 2018 beter dan een tiental jaar geleden, aldus een nieuw VMM-rapport. Toch is er nog veel werk aan de winkel. Vooral bij de huishoudens en de landbouwsector.

Eerst het goede nieuws. De voorbije jaren is de uitstoot van heel wat vervuilende stoffen in Vlaanderen afgenomen, met een duidelijke daling van fijn stof, zwaveldioxide en zware metalen. Zo daalde de uitstoot van fijn stof met meer dan een kwart ten opzichte van 2000 en voor stikstofoxiden ging het bijna om een halvering. De uitstoot van zwaveldioxide bedroeg in 2017 nog een kwart ten opzichte van 2000.

Vuile ‘street canyons’

Ook de uitstoot van stikstofdioxide daalt, blijkt uit een nieuw rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) over de luchtkwaliteit in 2017 en 2018. Toch haalt Vlaanderen nog altijd de Europese jaargrenswaarde niet. Op 7 meetplaatsen in Antwerpen en op 2 in Gent was er een overschrijding van de jaargrenswaarde. Hierbij ging het telkens om plaatsen in street canyons en/of met veel verkeer. Verder zijn er ook overschrijdingen van de Europese doelstellingen voor ozon, zwaveldioxide en arseen.

De modelkaarten van de VMM tonen bovendien dat luchtvervuiling niet enkel een probleem van de grote steden is. Ook in kleine steden en gemeenten komen dergelijke verkeersintensieve locaties voor, resultaten die het CurieuzeNeuzen-onderzoek bevestigden’, aldus de VMM.

Houtkachels en dieselwagens

De verantwoordelijkheid daarvoor is vooral te zoeken bij de gezinnen, wiens aandeel in de luchtvervuiling stijgt. Het opstoken van hout in kachels en open haarden en de uitstoot van dieselwagens zijn hierbij belangrijke bronnen. De industrie en energiesector daarentegen stoten steeds minder vervuilende stoffen uit door saneringsmaatregelen, zoals het plaatsen van filters en door het gebruik van zwavelarme brandstoffen.

De land-en tuinbouwsector, in het bijzonder de veeteelt, is dan weer de voornaamste bron van stikstofemissie, met name door de uitstoot van ammoniak. Mede door de invoering van de mestactieplannen, kent de emissie van stikstof vooral in het eerste decennium van deze eeuw een dalend verloop. Dat effect lijkt nu uitgewerkt. De laatste jaren worden gekenmerkt door een stagnatie - in 2018 was de stikstofdepositie te hoog op 83 procent van de oppervlakte natuur - wat volgens het rapport weegt op de opbrengst van landbouwgewassen en de groei van bossen.

‘4.100 overlijdens door fijn stof’

Er is dan ook nog duidelijk werk aan de winkel, waarschuwt de VMM in het syntheserapport. Vlaanderen haalt ook nog steeds niet de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Zo goed als niemand woont in een regio met voldoende lage concentraties fijn stof. En minder dan 1 procent van de bevolking woont volgens het rapport in een regio met voldoende lage concentraties.

De VMM schat daarom dat er jaarlijks zo’n 4.100 voortijdige overlijdens zijn door de huidige fijnstofconcentraties in Vlaanderen. ‘Om de gezondheid te vrijwaren, zijn dus doorgedreven maatregelen nodig om tot een gezonde luchtkwaliteit te komen voor mens en omgeving, zelfs voor stoffen die ruim voldoen aan de Europese regelgeving’, waarschuwt de VMM in zijn rapport.