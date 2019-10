EU: ‘België moet begrotingswerk overdoen’

De Europese Commissie tikt België op de vingers over de begroting die het indiende.

‘We nodigen België uit om zo snel mogelijk een ontwerpbegroting in te dienen in overeenstemming met de Europese aanbevelingen voor België’, schrijft de Europese Commissie vandaag in een brief aan minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD).

Die brief verbaast niet, want ons land heeft op 15 oktober een pro-forma begroting ingediend die uitgaat van ongewijzigd beleid. De Europerse Commissie wijst er bijvoorbeeld op dat het structureel tekort volgend jaar stijgt met 0,3 procent van het BBP, terwijl de Europese Commissie verlangt dat het structureel tekort volgend jaar daalt met 0,6 procent van het BBP. Daarnaast wijst de Europese Commissie er ook op dat de overheidsuitgaven stijgen met 4,7 procent, terwijl ze slechts met 1,6 procent zouden mogen zijn.

Het is niet het eerste jaar dat België door de Europese Commissie op de vingers wordt getikt. Ook Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal kregen een brief in de bus.

‘Ik hoop dat deze boodschap van de Europese Commissie voor iedereen een wake-up call is’, reageert De Croo. ‘Wie denkt dat men de luxe om met de voeten te slepen, vergist zich schromelijk. Hoe langer men wacht om een volwaardige regering te vormen, hoe meer begrotingswerk men heeft in te halen en hoe moeilijker het wordt om ze tijdig terug op orde te krijgen.’