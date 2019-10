Kinepolis opent ook Imax-zaal in Antwerpen

De Kinepolis-vestiging in Antwerpen krijgt in december een Imax-zaal. Dat maakte de bioscoopketen zelf bekend. De nieuwe Star Wars-film wordt een van de eerste vertoningen.

De nieuwe Imax-zaal met 371 plaatsen moet de bioscoopganger de meeste scherpe beeldkwaliteit kunnen aanbieden met ‘een ongeëvenaarde geluidservaring’, stelt Kinepolis.

Volgens ceo Eddy Duquenne wordt film kijken zo nog ‘een stuk intenser’. ‘Dat wordt als een meerwaarde ervaren.’

Star Wars: The Rise of Skywalker zal een van de eerste films zijn die er worden vertoond. Wie de nieuwe Star Wars-film in Imax wil zien, kan vanaf vandaag tickets reserveren.

Na Brussel wordt het de tweede zaal in België van zijn soort. In 2016 heropende Kinepolis de Imax-zaal in Brussel en dat was volgens de bioscoopgroep een succes.

Van 1988, toen het bioscoopcomplex in Brussel opende, tot eind 2005 was er al een zaal met Imax-ervaring, maar de Kinepolis Group sloot de zaal omdat er te weinig geschikte films waren.