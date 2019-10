André Van Halewyck herlanceert uitgeverij Kritak

André Van Halewyck gaat met Kritak opnieuw boeken uitgeven ‘vanuit verontwaardiging om recente maatschappelijke en politieke ontwikkelingen’.

Van Halewyck was de drijvende kracht achter Kritak, een links-progressieve studentenuitgeverij in Leuven. De uitgeverij groeide sinds de jaren tachtig uit tot een bekende zelfstandige uitgeverij van vooral non-fictieboeken. In 1995 vertrok Van Halewyck bij Kritak en richtte hij Uitgeverij Van Halewyck op.

Van Halewyck blaast de links-progressieve uitgeverij nu nieuw leven in, in samenwerking met Uitgeverij Lannoo. ‘Kritak wil opnieuw boeken uitgeven met een grensverleggende of controversiële inhoud, met een neus voor actualiteit en gevoel voor waardevolle thema’s’, stelt het persbericht.

De uitgeverij profileert zich als dissonant en progressief. Volgens Van Halewyck is daar nood aan. ‘Ook in het huidige tijdsgewricht is het geen overbodige luxe voor de hygiëne en de weerbaarheid van onze democratie en onze rechtsstaat om een extra maatschappijkritisch publicatieforum te implementeren in het culturele landschap van Vlaanderen en Nederland.’

De eerste titel verschijnt al op 13 november: ‘Ik zal niet haten’ van de Palestijnse arts Izzeldin Abuelaish. In het voorjaar van 2020 is een tiental boeken gepland, onder anderen van oud-BBI-inspecteur Karel Anthonissen, emeritus hoogleraar Rik Coolsaet en oud-rechter Walter De Smedt.