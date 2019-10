‘Duurste medicijn ter wereld’ zorgt voor fors meer omzet dan verwacht

De Zwitserse farmaproducent Novartis verwachtte zo’n 88 miljoen euro omzet te halen met Zolgensma, het medicijn dat baby Pia nodig had. Nu blijkt dat het bedrijf 143 miljoen euro omzet boekte in het derde kwartaal. Dat schrijft De Tijd.

Zolgensma is een medicijn dat gentherapie gebruikt om de zeldzame spierziekte SMA te behandelen. Het product is gemaakt voor kinderen onder de twee jaar. De behandeling kost 1,9 miljoen euro, en is momenteel het ‘duurste medicijn ter wereld’. Het product werd bekend in België, toen de ouders van baby Pia een sms-actie opzetten om geld in te zamelen voor de behandeling van hun dochter, die aan de zeldzame spierziekte SMA lijdt. Zolgensma is het enige medicijn op de markt dat de ziekte een halt kan toeroepen.

In juli, augustus en september boekte het bedrijf een omzet van 143 miljoen euro voor het middel Zolgensma. De verwachting was dat er 88 miljoen euro omzet zou gehaald worden. ‘Zolgensma kent een zeer sterk momentum bij zijn lancering’, zegt ceo Vasant Narasimhan aan de Tijd.

Enkel in de VS

Het gebruik van Zolgensma is momenteel enkel goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten. Pas eind mei kreeg het bedrijf groen licht van de medicijnenwaakhond FDA om het product op de markt te brengen. ‘In de VS werd de prijs van Zolgensma gebaseerd op onze analyse van de behandeling als een eenmalige, transformatieve therapie voor een uiterst zeldzame ziekte. Daarbij is onder meer gekeken naar de actuele kostprijs van chronische SMA-therapie gedurende tien jaar’, verklaart Novartis aan De Standaard.

In Europa loopt de toelating vertraging op. ‘Het geneesmiddel wordt momenteel door de regelgevende instanties in Europa onderzocht’, aldus Novartis. Eerder werd een advies van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) in het vierde kwartaal van 2019 verwacht, maar dat werd verlaat naar het eerste trimester van 2020. Hoeveel het geneesmiddel in Europa uiteindelijk zal kosten, dat houdt het bedrijf nog in het midden.

In totaal haalde Novartis een omzet van 11,39 miljard euro in het derde trimester van 2019.