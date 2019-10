Hoe kan Lewis Hamilton in Mexico zijn zesde F1-titel behalen?

Komend weekend staat de GP van Mexico gepland, een race waarin Lewis Hamilton voor de zesde keer F1-kampioen kan worden.

Nog vier races resten er ons dit F1-seizoen, maar dat de titelstrijd niet tot de laatste race van het seizoen zal duren is al veel langer duidelijk. Met nog vier races te gaan maken immers alleen nog beide Mercedes-rijders mathematisch kans op de titel.

Enkel Lewis Hamilton en Valtteri Bottas strijden nog onderling voor de F1-titel maar van een echte strijd kan je nauwelijks spreken. Hamilton heeft met vier races te gaan immers een comfortabele voorsprong van 64 punten voorsprong op zijn Finse teamgenoot.

Maar hoe kan Lewis Hamilton tot op één wereldtitel van het legendarische record van Michael Schumacher komen en zijn zesde F1-titel veroveren.

Hamilton wordt in Mexico kampioen als:

- Hij wint, het punt voor de snelste raceronde behaalt en Bottas niet in de top-2 finisht

- Hij wint en Bottas niet in de top-3 finisht

- Hij tweede wordt en Bottas niet in de top-6 finisht

- Hij derde wordt, het punt voor de snelste raceronde behaalt enBottas niet in de top-7 finisht

- Hij derde wordt en Bottas niet in de top-8 finisht

