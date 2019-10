Tusk: ‘Nieuw Brexit-uitstel hangt af van beslissing Lagerhuis’

Een eventuele uitstel van de Brexit hangt af van wat het Britse parlement beslist. Dat heeft Donald Tusk gezegd in het Europees Parlement.

Hoewel de Britse premier Boris Johnson absoluut geen uitstel wil, stuurde hij zaterdagavond toch de brief naar de EU. Het Lagerhuis had immers eerder een wet aangenomen waarin stond dat de premier zo’n brief moest sturen als hij op 19 oktober geen akkoord had dat ook door het parlement was gesluisd.

‘Ik overleg met de leiders over hoe we moeten reageren en wat we de komende dagen zullen beslissen’, zei Tusk. ‘Het is duidelijk dat het resultaat van dit overleg erg veel zal afhangen van wat het Britse parlement beslist, of niet beslist. We moeten op elk scenario voorbereid zijn. Maar een ding moet duidelijk zijn: zoals ik zaterdag tegen premier Johnson zei: een Brexit zonder akkoord zal nooit onze beslissing zijn.’

Juncker noemt Brexit tijdsverpilling

Ook Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, die bijna wordt opgevolgd door Ursula von der Leyen, maakte in het Europees Parlement de balans op van de Brexit. Voor hem was de Brexit tijds- en energieverspilling. ‘Het was eerlijk gezegd een kwelling voor mij dat ik tijdens mijn mandaat zoveel met de Brexit moest bezig zijn terwijl ik vooral dacht aan hoe deze unie beter kan zijn voor zijn burgers - het was tijdsverspilling en energieverspilling.’

Boris Johnson staat vandaag voor twee cruciale Brexit-stemmingen in het Lagerhuis. Die zullen bepalen of een vertrek uit de EU nog mogelijk is op 31 oktober. Wanneer het Lagerhuis opnieuw over de deal kan stemmen, is onduidelijk. Ook Labour wil nog ­extra amendementen indienen. Meer dan waarschijnlijk keurt het Lagerhuis de deal van Boris Johnson met de EU deze week goed.

Een eerdere stemming moest worden uitgesteld omdat het parlement een amendement had goed­gekeurd dat bepaalde dat de deal van Johnson eerst in Britse wet­geving omgezet moet worden.